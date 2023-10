(Di sabato 28 ottobre 2023) AGI - Quasi un mese e mezzo dopo l'ultima volta, iltorna a sorridere battendo inunche sembra essersi arenato dopo un ottimo avvio di stagione. Al Via del Mare termina 1-0 per i granata grazie al sigillo nel primo tempo di Buongiorno, al rientro dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare le ultime tre partite. La squadra di Juric sale così a 12 punti in classifica, mentre gli uomini di D'Aversa, alla terza sconfitta nelle recenti cinque partite (due pareggi in mezzo), sono costretti a restare fermi a quota 13. La sfida è molto equilibrata e combattuta nella zona centrale del campo, i ritmi non sono altissimi tant'è che nella prima mezz'ora non succede praticamente nulla. Proprio allo scoccare del primo terzo di gara, i padroni di casa creano la prima palla gol: Banda si gira in area e di sinistro batte a ...

Il Torino vince in trasferta, Lecce al tappeto 1-0 AGI - Agenzia Italia

Capitan Buongiorno torna e segna: il Torino vince a Lecce ilGiornale.it

