Il Torino torna a vincere dopo l’Inter Battuto il Lecce!

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ilbatte il Lecce con il risultato di 1-0 e reagisce al brutto periodo concluso la scorsa settimana con la sconfitta con. Decisivo Alessandro Buongiorno. FINALMENTE – Ilfinalmente. 1-0 contro il Lecce al Via del Mare e momento negativo che si conclude perciò con la sconfitta condella settimana scorsa per 3-0. Ivan Juric porta a casa i tre punti grazie al gol decisivo di Alessandro Buongiorno al minuto 41 su assist di Samuele Ricci. Il secondo tempo è assoluta resistenza al forcing del Lecce che non ottiene un successo dal 22 settembre con il Genoa. Ilsale in classifica a 12 punti ed è solo a una lunghezza di distanza dagli avversari di oggi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...