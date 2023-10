(Di sabato 28 ottobre 2023) Come già avvenuto tre giorni fa, la scossa diregistrata a Rovigo, ma avvertita anche in Emilia, fino a Bologna, ha creato un supplemento di apprensione per la torre, la più bassa ...

Come già avvenuto tre giorni fa, la scossa diregistrata a Rovigo, ma avvertita anche in Emilia, fino a Bologna, ha creato un supplemento di apprensione per la torre Garisenda, la più bassa e più pendente delle Due Torri simbolo della ...

Il terremoto preoccupa per la Garisenda, nessuna anomalia - Notizie ... Agenzia ANSA

Il terremoto preoccupa per la Garisenda, nessuna anomalia Euronews Italiano

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Come già avvenuto tre giorni fa, la scossa di terremoto registrata a Rovigo, ma avvertita anche in Emilia, fino a Bologna, ha creato un supplemento di apprensione per la tor ...(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi con epicentro in località Calto, nel rodigino. Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità ...