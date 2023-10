Il Nizza di Farioli vince ancora ma l’Equipe accusa | “È noioso | ha una grande forza difensiva”

(Di sabato 28 ottobre 2023) La duplice descrizione delper certi aspetti ricorda la narrazione che si fa sulla Juve (presente o passata). Dalla Francia la percezione che si ha della squadra diè che abbia una faseinsuperabile ma in attacco le soluzioni scarseggiano. A raccontarlo èdopo la vittoria fuori casa sul Clermont per 1-0, un altro. Non è esattamente la tattica del “corto muso” ma ci siamo vicini. Da sottolineare che ilha anche sbagliato un rigore. L’opinione del. “Solo dieci partite di Ligue 1 e la sensazione, già, di raccontare sempre la stessa storia sui successi del, l’immensadi questa squadra, le sue difficoltà in attacco, e questa combinazione di efficienza e realismo che lo ...

In casa, continua a tenere banco il caso Youcef Atal. Nelle scorse ore, il calciatore della squadra di Francesco(protagonista in Ligue 1 ) è stato squalificato per 7 giornate dalla commissione ...

Capolavoro Farioli, il suo Nizza è il migliore degli ultimi 45 anni TUTTO mercato WEB

Francesco Farioli, l'allenatore-filosofo italiano che ha conquistato Nizza (e tutta la Francia) ilGiornale.it

IL NIZZA NON SA PERDERE: ZERO SCONFITTE IN NOVE PARTITE! - La Ligue 1 è un campionato in cui 20 squadre giocano a calcio ...In casa Nizza, continua a tenere banco il caso Youcef Atal. Nelle scorse ore, il calciatore della squadra di Francesco Farioli (protagonista in Ligue 1) è stato squalificato per 7 giornate dalla commi ...