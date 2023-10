Il monologo di Crozza tra cervelli in fuga e tempi della burocrazia | “Per il passaporto si fa più fila che agli Uffizi…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – commenta il to degli incentivi per i “in” che rientrano in Italia e che saranno sempre meno anche a causa delle infinite code e liste d’attesa per richiedere ilin Italia: “Ora capite perché i nostri ragazzi non rientrano più in questo paese? Perché hanno paura di non poter più andare via. Un tutta l’Italia è così. Per avere unsi fa piùcheUffizi. C’è gente che si mette in coda e poi, quando arriva allo sportello…deve rifarsi la foto perché nel frattempo è invecchiata» L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.