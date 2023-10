Il Liverpool dovrebbe vincere l’Europa League | ma ciò potrebbe solo ostacolare la sfida per il titolo di Premier League

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 ottobre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilha dimostrato di essere la squadra da battere in Europain questa stagione con la vittoria per 5-1 contro il Tolosa giovedì sera, checreare problemi per laper ildi. I gol di Diogo Jota, Wataru Endo, Dariwn Nunez, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah hanno completato una bella prestazione ad Anfield, consolidando il loro primo posto nel girone. La qualità che ilha nella propria squadra è ben oltre quella di qualsiasi altra squadra in Europain questa stagione, evidenziata dal fatto che nessuno tra Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alisson, Luis Diaz, ...