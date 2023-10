Il corto ‘Zum See’ alla Festa del Cinema di Roma | Federico Fasulo | «La forza della semplicità»

Leggi su funweek

(Di sabato 28 ottobre 2023) In concorsodeldi– nella sezione Onde Corte Panorama Italia di Alice nella Città – c’è Zum See. Ilmetraggio, diretto dadurata di circa 10 minuti, è prodotto da Eclettica. Racconta – come recita la sinossi ufficiale – di «un ragazzo di paese lacustre e una giovane turista tedesca che cercano l’occasione di passare del tempo insieme nel breve arco delle vacanze estive». Il tutto «tra lavoretti, commissioni quotidiane, attese e incontri». «Zum See è unmetraggio di atmosfere sospese, ambientato in una meta turistica lacustre. I due giovani protagonisti, nonostante la barriera linguistica che li separa, vivono una storia d’amore estiva che però rimarrà incompiuta proprio ...