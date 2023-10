Il cacciatore di opere perdute

Leggi su panorama

(Di sabato 28 ottobre 2023) Arthur Brand recupera capolavori del passato - ultimo, un dipinto di Vincent van Gogh. «Per ritrovarle bisogna seguire le tracce della criminalità organizzata come Cosa nostra e camorra» dice. E a Panorama racconta il suo grande obiettivo: il «Caravaggio» scomparso a Palermo. C’è il più famoso investigatore d’arte rubata al mondo, ma Arthur Brand ha poco o nulla in comune con Indiana Jones. Più che schioccare la frusta con indosso giubbotti di pelle, somiglia più a Sherlock Holmes: un metodicodi indizi, spesso quasi impercettibili, che lavora solo con confidenti e qualche altri attrezzi del mestiere (segreti). «A volte vengo assunto da un museo o da un governo, ma di solito mi muovo di mia iniziativa» spiega in questo colloquio con Panorama. «La mia professione in realtà non esiste, non si può studiare. Ho imparato tutto da solo». Entrando nello specifico, ...