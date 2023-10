I limoni d' inverno | Christian De Sica e Teresa Saponangelo | “La felicità? Meglio la serenità”

(Di sabato 28 ottobre 2023) "Il nostro è un film luminoso". La regista Caterina Carone, insieme ai protagonistiDe, raccontano tutta la dolcezza di un film speciale: Id'. Due terrazze che si parlano, sospese su una Roma color ocra, nonostante unalle porte. Caterina Carone continua a cercare le tracce dellanella sua opera seconda - che segue il bel Fräulein - Una fiaba d'-, ovvero Id'(al cinema dal 23 novembre). Un film dolce, tenero e, come ha spiegato nella nostra intervista, "un film luminoso". Protagonisti,De. Una coppia speciale, ...

Marco Giusti per Dagospia teresa saponangelo e christian de sica - iÈ stato bravo Christian De Sica a puntare su una commedia sentimentale sull'Alzheimer come Id'. Ma non vi spaventate, è un genere ...

I limoni d'inverno, recensione del film con Christian De Sica e ... cinematografo.it

Christian De Sica, tutto quello che c'è da sapere sul suo ultimo film "I limoni d'inverno" Sky Tg24

Allestire una piccola cucina può essere una vera sfida. Ma come sappiamo, la necessità è la madre dell'invenzione. I fondatori dello Studio Komo lo ..."Dov'è l'Italia in cui Aldo Fabrizi diceva contento: 'È domenica! Oggi c'è il pollo!'" Questo uno dei momenti più belli dell'incontro con Christian De Sica protagonista, insieme a Teresa Saponangelo, ...