I Croods 2 – Una Nuova Era è adatto ai bambini?

(Di sabato 28 ottobre 2023) I2 – UnaEra è un film d’animazione della DreamWorks particolarmenteaie ai ragazzi per le sue tematiche semplici e le gag divertenti. La trama di questo cartone ruota attorno alla famiglia, un gruppo di cavernicoli ai tempi dei primi insediamenti umani che scoprono di non essere gli unici esseri umani al mondo. Dopo aver trovato una sorta di giardino dell’Eden, dovranno interfacciarsi con altre persone e imparare a relazionarsi e a essere indipendenti. La storia è coinvolgente e vuole promuovere una morale basata sulla capacità di sapersi rapportare con chi è diverso, imparando a vivere in una società, ma soprattutto a voler essere liberi di vivere la propria vita senza un vincolo opprimente da parte della famiglia, pur rispettandola. Una visione perfettamente ...

Chi ha visto ed apprezzato I(2013), non potrà non innamorarsi anche de I2 -nuova era , di cui è la simpatica continuazione. Ne è protagonista la famiglia di Neanderthal che abbiamo conosciuto nel capitolo precedente, stavolta immersa in nuove ed avvincenti ...

