I 5 misteri irrisolti del Giorno del Ringraziamento | le storie inquitanti

Leggi su chenews

(Di sabato 28 ottobre 2023) Durante ildelnegli Stati Uniti si sono verificati alcuniche ancora oggi sono. È stata stilata una classifica: ecco la top 5. Ogni anno, gli americani celebrano ilil quarto giovedì di novembre. Per loro è una delle festività più attese dell’anno ed è l’inizio del periodo natalizio. È un’occasione per stare in famiglia, ma a volte può essere rovinato da omicidi e sparizioni irrisolte. I 5neldel– chenews.itNel corso degli anni, ci sono state delle persone che avevano in programma di trascorrere in serenità ildelcon i propri cari ma le cose sono andate in modo orribilmente ...