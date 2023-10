«Ho fatto in modo che | con la notorietà | la mia vita non cambiasse del tutto» | ci ha raccontato la protagonista delle serie tv di maggior successo | da La porta rossa a Mare fuori

... ha registrato "passi avanti anche grazie all'Italia", e incassa "l'accordo di tutti sulche ... lei si ferma e torna sui suoi passi: "obiettivamente non ho avutodi approfondire la vicenda - ...

Il cartongesso: com'è fatto e che vantaggi ha uno dei materiali più ... Geopop

Particolare tenuità del fatto: rilevanza per divieto di 'bis in idem' Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

“È surreale che una donna non possa uscire per strada, non si possa sentire serena, che abbia paura di andare a fare la spesa o anche 200 ...La Lombardia è la regione peggiore d’Italia per consumo di suolo secondo l’Ispra. Milano tra le peggiori città al livello pro capite. Secondo Paolo Pileri, ingegnere e urbanista, esperto di suolo, la ...