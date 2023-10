Highlights Sinner-Rublev 7-5 7-6 | semifinale Atp Vienna 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ilcon glidel match tra Jannike Andrey, valevole per ladel torneo Atp 500 di. Successo in due set per l’azzurro, che s’impone per 7-5 7-6 dopo 1h49? e stacca il pass per l’atto conclusivo del torneo, dove ritroverà Daniil Medvedev. Prosegue dunque il cammino di Jannik a, dove non ha ancora perso set ma per la prima volta ha perso la battuta (in due occasioni contro). Di seguito ecco le immagini salienti dello scontro. GLIDISportFace.