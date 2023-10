Highlights e gol Arsenal-Sheffield United 5-0 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di5-0, match valido per la decima giornata della. Strepitosa prova di Nketiah che trova una tripletta, nel finale il rigore di Vieira e sigillo di Tomiyasu per la definitiva manita dei Gunners a Emirates che vale il secondo posto provvisorio in classifica, resta ultimissima la squadra ospite con appena un punto in saccoccia fin qui. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

