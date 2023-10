(Di sabato 28 ottobre 2023) L'allenatriceNazionale femminile spagnola Montserratsi rallegra per il ritorno in squadra di Jennidopo il bacio delle polemiche dell'ex presidentefedercalcio spagnola Luis ...

ha segnato ilvittoria all'ultimo minuto contro ...

L'Italia cade al 90': Hermoso, al rientro in nazionale, regala la vittoria alla Spagna La Gazzetta dello Sport

Hermoso in gol contro l'Italia, la c.t. della Spagna Tomé: "Bello vederla sorridere" La Gazzetta dello Sport

Rivivi la partita della fase a gironi di Champions League del Bayern Monaco contro il Galatasaray, in Turchia. L'atmosfera elettrizzante al RAMS Park in occasione della vittoria per 3-1 dei bavaresi g ...11' - VINARCIK SBAGLIA, MA POI SALVA! Errore in fase d'impostazione del portiere bianconero che regala il pallone agli avversari. Sene raccoglie in area ma non riesce a trovare il gol ...