Heidi contro Massimiliano | “Nella notte veniva a toccarmi per svegliarmi | Grecia aveva ragione”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 ottobre 2023)Baci da Silvia Toffanin suVarrese è stata chiarissima: “Mi ha rovinato il Grande Fratello“. Secondo l’ex gieffina, infatti, l’attore avrebbe usato su lei la psicologia inversa e la manipolazione. “Lui ha attuato con me la psicologia inversa. A ogni domanda rispondeva con una domanda e tirava sempre in ballo sua figlia dicendo ‘per che padre mi fai passare’. Mi faceva sentire in colpa“. Un atteggiamento oppressivo di Varrese è stato tirato fuori anche daColmenares durante l’ultima puntata quando è stata chiamata in causa per fare la sua nomination. “Qualche giorno fa, era, lui è arrivato in camera sul letto di, lei gli ha detto ‘no aspetta’. Lui gli ha detto ‘voglio parlare con te adesso’. Lei ha detto ‘no domani’, ma lui è rimasto”. – Le parole di ...