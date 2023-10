Heidi Baci vuota il sacco | Di notte in camera | cosa succedeva al Gf

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 ottobre 2023) "Mi ha manipolata e ha rovinato il mio Gf".parla a Verissimo del suo rapporto con Massimiliano Varrese che ha tenuto banco per settimane al Grande Fratello. I due si erano avvicinati all'interno della casa, ma poi la giovane di origini albanesi ha preso le distanze fino all'entrata in scena del padre di lei che si è scagliato contro Varrese, più grande e dai modi giudicati troppo invadenti. "All'inizio ero incuriosita da lui, lo trovavo affascinante. Poi però il suo interesse è diventato un'ossessione e io non l'ho saputa gestire", afferma l'ex concorrente del Gf nella puntata del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 28 ottobre.spiega: "Massimiliano mi ha manipolata, ha colto i miei punti deboli. Ogni volta che lo affrontavo tirava fuori il discorso di sua figlia, dicendo: 'Per chi mi fai ...