Heidi Baci svela | “Massimiliano ha influenzato negativamente la mia esperienza al GF”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 28 ottobre 2023)si confida a Verissimo Non perdere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 attivando le notifiche., a pochi giorni dal suo addio al Grande Fratello, si è aperta nel corso di una intervista rilasciata a Verissimo. La sua decisione di lasciare la Casa è arrivata in seguito all’ingresso di suo padre, il quale l’ha spinta a fare una scelta, sia per poter assistere sua madre in un momento di salute delicato, sia per via delle azioni diVarrese all’interno del programma. La decisione di lasciare la Casa “Mio padre non è un padre padrone, la scelta di lasciare la casa è stata mia, lui mi ha solo indicato delle cose che non andavano. Senza di lui non sarei mai uscita dal programma per questa ragione, ma avrei lasciato la casa per mia madre, avevo capito che non stava bene e ...