Heidi Baci | “Sì | Varrese mi ha rovinato il Grande Fratello | mi sono spaventata” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 28 ottobre 2023) Pubblicato il 28 Ottobre, 2023 “Possiamo dirlo sì, purtroppo è così”.risponde in questo modo alla domanda di Silvia Toffanin: “Lui ti hail?”. Il riferimento è a quel che è successo all’interno della casa più spiata d’Italia con Massimiliano. L’ormai ex concorrente è stata ospite a Verissimo. Appena entrata in studio la domanda della conduttrice va subito dritto al punto: “Possiamo dire che non è l’epilogo che ti auguravi”.ha risposto: “Assolutamente no”. Il programma ripercorre la storia della ragazza al Gf, si dice emozionata nel rivedere il percorso. Lui ti hail; possiamo dirlo sì , purtroppo è così STO ...