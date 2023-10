Hamas | Israele liberi i detenuti palestinesi per ostaggi

chiede il rilascio dei detenuti palestinesi in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani.

L'Europa cerca una posizione comune su Hamas e Israele Internazionale

(Adnkronos) - Senza immagini, senza testimonianze dirette, un’invasione al buio. L'offensiva di Israele contro Hamas è una guerra senza notizie, senza informazione che non sia di seconda mano, ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...