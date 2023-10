Gut-Behrami vince il gigante di Soelden | Brignone beffata

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 28 ottobre 2023) In testa dopo la prima manche, la valdostana chiude seconda per due centesimi(AUSTRIA) - Una prima manche di applausi non basta e per appena due centesimi Federicasi lascia sfuggire quella che sarebbe stata la 22esima vittoria in Coppa del Mondo. Sulla neve del Rettenbach di Soeld