Guida overclock della RAM con i profili XMP

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le memorie sono una delle componenti più facili e sicure per l’RAM sul PC, con un effetto significativo sulle prestazioni, specialmente per coloro che si dedicano al rendering 3D, all’editing video e persino al gaming. Se la tua RAM sta funzionando a una velocità inferiore rispetto a quella indicata sulla confezione, è necessario utilizzare XMP o un profilo di memoriaata per ottenere il massimo da essa, e siamo qui per mostrarti come fare. Cosa sono iXMP e perché dovresti personalizzarli? XMP (Extreme Memory Profiles) è una tecnologia che consente diare la memoria RAM per ottenere prestazioni superiori. XMP è una tecnologia Intel, ma la troverai elencata anche su macchine AMD con nomi come DOCP, EOCP, RAMP ed EXPO. Non confonderti; tutti fanno la stessa ...