Guerra ultime notizie Esercito israeliano | nel nord di Gaza tank | genieri e fanteria Erdogan | «Israele criminale guerra» Tel Aviv ritira l’ambasciatore

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le forze israeliane, entrate ieri a, sono ancora nella Striscia mentre continua l’operazione avviata con le truppe e i, riferiscono i media. Circa 150 gli obiettivi sotterranei, tunnel compresi, colpiti e diversi terroristi uccisi, secondo il portavoce militare. Le sirene di allarme anti-razzi dasono risuonate nel centro die nella zona grande di Tel, fa sapere l’. Secondo il ministero della Sanità di Hamas, sono 7.703 i morti adal 7 ottobre. La premier Meloni interviene sull’astensione dell’Italia sulla risoluzione Onu sul conflitto in Medio Oriente

Per il terzo sabato consecutivo la comunità palestinese di Puglia e Basilicata si è riunita in piazza Diaz, a Bari, per manifestare solidarietà alla popolazione nella Striscia di Gaza. (ANSA) ..."Gli obiettivi di questa guerra richiedono una operazione di terra". Lo ha detto il capo di stato maggiore Herzi Halevi secondo cui "i migliori soldati stanno operando adesso a Gaza". (ANSA) ...