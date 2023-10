Guerra ultime notizie Esercito israeliano | abitanti di Gaza subito a sud | il tempo stringe Ucciso capo forze aeree di Hamas

(Di sabato 28 ottobre 2023) Leisraeliane, entrate ieri a, sono ancora nella Striscia mentre continua l’operazione avviata con le truppe e i tank, riferiscono i media. Circa 150 gli obiettivi sotterranei, tunnel compresi, colpiti e diversi terroristi uccisi, secondo il portavoce militare. Le sirene di allarme anti-razzi dasono risuonate nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv, fa sapere l’. Secondo il ministero della Sanità di, sono 7.703 i morti adal 7 ottobre. La premier Meloni interviene sull’astensione dell’Italia sulla risoluzione Onu sul conflitto in Medio Oriente

...aggiornato sullenotizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Chiedono la fine dellatra ...

Ucraina-Russia, Usa: russi giustiziano soldati disobbedienti. DIRETTA Sky Tg24

Guerra ultime notizie. I tank israeliani penetrano a Gaza, pesanti bombardamenti. L'esercito: non è ancora l'invasione ... Il Sole 24 ORE

Le ultime notizie di oggi sulla guerra in Palestina tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti dell’ultima ora sull’assedio a Gaza e ...Migliaia di manifestanti filopalestinesi si sono radunati nel centro di Auckland, in Nuova Zelanda, con striscioni e manifesti contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza . “From the ...