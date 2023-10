Guerra MO | Meloni | Astensione all' Onu per evitare escalation Pronti per aiuti a Gaza”

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 ottobre 2023) "Lunedì invieremo la manovra al Parlamento", ha detto la premier Giorgiain un punto stampa ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, per la firma dell'accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche. "Il lavoro sostanzialmente è chiuso, i saldi di bilancio sono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri", ha aggiunto