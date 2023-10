Guerra Israele Hamas | le ultime notizie

(Di sabato 28 ottobre 2023) Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it -

Al Jazeera parla di "esplosioni che hanno illuminato i cieli sopra la Striscia" con "il bombardamento più intenso" sull'enclave palestinese dall'inizio della. Il 'no' dialla risoluzione Onu, perché l'Italia si è astenuta. Usa: "Concittadini via ora dal Libano" Operazioni di terra "estese" a Gaza nella notte , con le forze di difesa di ...

Tempesta di fuoco su Gaza, Israele prepara l'invasione - La diretta di Rainews24 - La diretta di Rainews24 RaiNews

Intanto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby alla Cnn ha dichiarato che l'amministrazione Usa è "molto preoccupata" per una possibile escalation della guerra fra Israele e ...Mentre non è chiaro se sia iniziata ufficialmente la massiccia offensiva annunciata nei giorni scorsi dallo Stato ebraico, Al Jazeera parla intanto di 'esplosioni che hanno illuminato i cieli sopra la ...