Griglia di partenza MotoGP | Martin in pole nel GP di Thailandia | Bezzecchi e Bagnaia in seconda fila

(Di sabato 28 ottobre 2023) Si sono concluse le qualifiche del GP della, diciassettesimo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Buriram si è andato a stabilire lo schieramento didella Sprint Race odierna e della gara domenicale. Un time-attack particolarmente tirato su un tracciato molto impegnativo sul fronte della guida. Francescoera l’osservato speciale. Il leader della classifica generale, contrariamente alle ultime apparizioni, è stato in grado di centrare l’accesso alla Q2. Pecco ha lavorato alacremente per trovare il proprio equilibro in frenata, dal momento che la pista in questione è molto esigente sotto questo profilo. Un layout da grandi staccate e in cui, chiaramente, l’inserimento in curva è fondamentale. Ha tenuto banco il confronto con Jorge. Lo spagnolo della Ducati ...

Pole position per Jorge Martin nel Gran Premio della Thailandia della classe MotoGP, sesta posizione per Francesco Bagnaia ...Jorge Martin centra la pole nel GP Thailandia firmando il nuovo record della pista in 1:29.287. In prima fila col pilota Pramac anche Marini (Mooney) e Aleix Espargaró (Aprilia). Dalla 2^ fila Bezzecc ...