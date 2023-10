Griglia di partenza MotoGP | GP Thailandia 2023 | Jorge Martin in pole | Bagnaia in seconda fila a Buriram

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) Si sono concluse le qualifiche del GP della, diciassettesimo round del Mondialedi. Sulla pista disi è andato a stabilire lo schieramento didella Sprint Race odierna e della gara domenicale. Un time-attack particolarmente tirato su un tracciato molto impegnativo sul fronte della guida. Francescoera l’osservato speciale. Il leader della classifica generale, contrariamente alle ultime apparizioni, è stato in grado di centrare l’accesso alla Q2. Pecco ha lavorato alacremente per trovare il proprio equilibro in frenata, dal momento che la pista in questione è molto esigente sotto questo profilo. Un layout da grandi staccate e in cui, chiaramente, l’inserimento in curva è fondamentale. Ha tenuto banco il confronto con...