Grave lutto per Elisabetta Gregoraci | “Ho sperato che questo giorno non arrivasse mai”

L'allenatore del Palermo nella sala stampa del 'Barbera' ha parlato di Matteo Brunori e del suo possibile sostituto dopo ilsubito dall'attaccante. ' Se non dovesse farcela Matteo partirà ...

Grave lutto per Elisabetta Gregoraci. Il messaggio d'addio: "Ti amerò per sempre" La Gazzetta dello Sport

Elisabetta Gregoraci lutto per la showgirl: il messaggio di addio Cityrumors Milano

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in sala stampa in vista del match contro il Lecco. Ecco le sue parole: «Matteo Brunori ha avuto il lutto grave. Oggi era in permesso per presenziare al ...Le dichiarazioni di mister Eugenio Corini alla vigilia di Palermo-Lecco, valida per l'undicesimo turno di Serie B.