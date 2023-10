Grande Fratello | un messaggio aereo per Massimiliano La reazione

(Di sabato 28 ottobre 2023), sulla Casa vola unperVarrese. Ecco cosa è emerso e la sua, l’ottava edizione è appena iniziata e intanto i fan del reality show si sono affezionati ai concorrenti della nuova edizione. L’attoreVarrese è stato negli ultimi giorni al centro di numerosi dibattiti, dai battibecchi con Heidi Baci ai confronti-scontri con Beatrice Luzzi. La Casa più spiata d’Italia giorno per giorno è animata dai nuovi concorrenti che si mettono in discussione e continuano a viversi questa inedita esperienza che li vede protagonisti. Leggi anche –> Ildi Giuseppe Garibaldi si espone su Beatrice: l’intervento Ildei ...

Ospite della puntata di Verissimo , nell'appuntamento del sabato, Heidi Baci , uscita dalla Casa delnelle passate settimane. Heidi ha deciso di abbandonare il reality dopo aver avuto un confronto molto intenso con il padre, durante il quale il genitore l'avrebbe spronata a tornare a ...

Grande Fratello, pagelle: Giuseppe, banconota del Monopoli (4), Max, waterproof (5), Mughini, demolitore (8), ilmessaggero.it

Grande Fratello, settimana di fuoco tra minacce di abbandono e relazioni clandestine Libero Magazine

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Heidi Baci avrebbe voluto vivere con maggior leggerezza la sua esperienza all'interno della Casa di Grande Fratello.