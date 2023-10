Governo | sondaggio Proger per Rgr | 46% ha fiducia in Meloni

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ildi Giorgiaconserva ladegli elettori. Secondo l'ultimodiIndexResearch per Radio Giornale Radio, la coalizione di centrodestra aumenta nel complesso la base di potenziali elettori con Fratelli d'Italia che continua a crescere confermandosi il primo partito. Scende invece, anche se di poco, il potenziale elettorato di centrosinistra con la diminuzione più consistente registrata dal Movimento 5 stelle. "Nel nuovocondotto daIndexResearch per Radio Giornale Radio, sulle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d’Italia continua a consolidare la sua posizione di forza, ottenendo il 29,8% con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto aldel 20 ottobre. Il Partito ...

Il 46% degli intervistati ha fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, percentuale che scende al 36% testando la fiducia nel(+1% rispetto a precedente)". Il peso del ...

Governo, centrodestra sempre più forte: il 46% degli italiani ... Adnkronos

Un anno di governo Meloni, sondaggio: quali sono ministri e misure più e meno apprezzati Sky Tg24

Nell’ultima bozza della Manovra, salta il taglio del cuneo fiscale per le tredicesime. Delusione di chi si aspettava un aumento in busta paga ...(Adnkronos) - Il governo di Giorgia Meloni conserva la fiducia degli elettori. Secondo l'ultimo sondaggio di Proger IndexResearch per Radio Giornale Radio, la coalizione di centrodestra aumenta nel co ...