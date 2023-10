Golf | DP World Tour | Campillo nuovo leader | Molinari 24esimo

(Di sabato 28 ottobre 2023) Jorgeè ildel Commercial Bank Qatar Masters di, nel torneo del DP. Lo spagnolo guida provvisoriamente la classifica con uno score di “-16” dopo 17 buche del ‘moving day’ giocate ed ha un solo colpo di vantaggio sul finlandese Sami Valimaki, 2/o con 201 (-15) davanti allo scozzese Robert MacIntyre, 3/o con “-14” dopo 16 e tra i protagonisti del successo europeo alla Ryder Cup di Roma. Al Doha GC, Edoardoè scivolato dalla 4/a alla 24/a posizione con un totale di 209 (68 69 72, -7) colpi. Più indietro Guido Migliozzi, 40/o con 211 (-5). Il torinese, fermato ieri dall’oscurità dopo cinque birdie di fila, nelle ultime sette buche del secondo round è inciampato in due bogey. Nel terzo round, dopo ...

I golfisti del DP World Tour portano quasi a compimento il tour de force previsto per quest'oggi. L'oscurità è infatti sopraggiunta quando mancavano ben poche buche per completare il terzo round.