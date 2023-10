Giuntoli vuole Micheli e Mantovani con sé alla Juventus

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il direttore sportivo dellasarebbe intenzionato a portare con sé in bianconero alcuni suoi ex collaboratori dei tempi di Napoli Il Napoli continua a vedere crescere il numero di propri dipendenti che passano. Dopo Cristiano, infatti, potrebbero arrivare nuovi addii ai partenopei che coinciderebbero con i loro arrivi in terra bianconera. L'articolo

E ottimi sono diventati subito anche i rapporti con Cristiano. Proprio questi rapporti e le chiacchierate come quella di ieri, pur non costituendo la trattativa vera e propria, ...

Giuntoli vuole portare Micheli e Mantovani allo scouting della ... IlNapolista

Tuttosport - Il sogno dell'ex Giuntoli: vuole portare Micheli e Mantovani alla Juve Tutto Napoli

Tanti nomi e tanti profili studiati dalla Juve per il centrocampo. Alcuni, come Rodrigo De Paul, Samardzic o Hojbjerg sarebbero già pronti per rinforzare.Il direttore sportivo della Juventus sarebbe intenzionato a portare con sé in bianconero alcuni suoi ex collaboratori dei tempi di Napoli Il Napoli ...