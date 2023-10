Giuliacci | ponte da brividi al Nord e 30 gradi al Sud | che succcede

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le previsioni meteo non cessano di sorprendere e questodi Ognissanti non fa eccezione: come spiegano gli esperti del colonnello Marioi giorni a cavallo di Halloween vedranno l'Italia spaccata in due. Da un lato, una forte perturbazione porterà piogge intense in alcune regioni, mentre in altre zone le temperature si spingeranno a un livello praticamente estivo con un caldo che risulta decisamente anomalo per questo periodo dell'anno. In breve, un misto di autunno ed estate. L'arrivo della perturbazione è previsto entro la fine della giornata di domenica 29 ottobre, si legge sul sito Meteo, e il maltempo colpirà inizialmente il, per poi estendersi anche al Centro con forti piogge nella serata di lunedì 30 ottobre. Il rischio di violenti nubifragi è elevato, soprattutto nelle zone ...