Giorgia Meloni e gli attacchi alla manovra | la paura per il 2024

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dietro il sorriso, lasi trova ad affrontare un gigantesco problema, ragionando con apprensione non solo con il Tesoro ma anche con i due vicepremier, in seguito all’assalto a unaaustera voluta da Giancarlo Giorgetti. Il terrore è di ritrovarsi il primo gennaio con una legge di bilancio già vecchia e inutilizzabile, superando i parametri del vecchio Patto di stabilità che potrebbero tornare in vigore nelsenza un’intesa continentale. Il rischio che questo scenario si verifichi metterebbe la finanziaria italiana in una posizione di estrema fragilità, esponendola al pericolo di un intervento correttivo sui conti pubblici e all’azione degli speculatori che tengono sotto pressione i titoli di Stato italiani. Maggioranza tesa, manega La ...

Giorgia Meloni annuncia il piano per l'energia: Italia hub dell'Europa Il Tempo

Ad annunciarlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa ad Acqualagna. "Siamo pronti a procedere e confido - è l'auspicio di Meloni - che faremo anche del nostro meglio per ...Minuti per la lettura GIORGIA Meloni continua a dire no al Mes. «Noi dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha già espresso, e cioè che non si può affrontare il tema di uno strumento se non ...