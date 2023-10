Gino D’Acampo | Infortunio sul Set | Un Bambino con Commozione Cerebrale e Scene di Panico

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tragedia Sfiorata sul Set conUn grave incidente ha coinvolto il noto chef e personaggio televisivo di Torre Annunziata,, amato dal pubblico britannico per le sue numerose partecipazioni a trasmissioni culinarie. Il fatto è accaduto il 18 ottobre scorso in Austria, mentrestava girando un episodio per un programma, Emission Impossible. Durante una scena che prevedeva l’uso di uno slittino, si è verificato un terribile impatto con una donna e i suoi due figli, anch’essi su uno slittino.e Sangue sul Set La dinamica dell’incidente ha portato adi grandee dolore. Un testimone ha descritto la scena con queste parole: “C’era sangue ovunque”. Le riprese sono state immediatamente interrotte e tutti i ...