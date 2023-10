Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023) Un sabato con due gare ad alta tensione. Due sfide che vedranno in campo quattro formazioni alla ricerca di una vittoria, davvero importante, che potrebbe riscrivere le rispettive classifiche regalando, inoltre, una consapevolezza fondamentale ai roster che emergeranno vincitori da queste battaglie. Il sabato diA ci va giù pesante mandando in campo due partite molto interessanti: una di queste si giocherà nel Nord Italia, più precisamente in Lombardia, e metterà di fronte i padroni di casa die gli ospiti, agguerriti, di. Entrambe vincitrici in trasferta nell’ultimo turno di campionato, i lombardi sono attualmente al secondo posto della graduatoria, invece i trentini occupano il settimo slot della manifestazione. ...