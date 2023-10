Gaza | Zerocalcare diserta Lucca Comics | “Il patrocinio di Israele rappresenta per me un problema”

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Senza troppi giri di parole: purtroppo ildell’ambasciata israeliana super meun”. Cosìha annunciato la decisione dire “& Games”, la grande fiera dedicata a fumetti che prenderà il via il prossimo mercoledì 1° novembre. Tramite il suo profilo Instagram, il celebre fumettista è intervenuto sulle polemiche legate aldell’ambasciata israeliana in Italia dopo tre settimane di bombardamenti sulla striscia di. “In questo momento in cui asono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo, dopo oltre 6000 morti civili, uomini donne e bambini ...

"Purtroppo il patrocinio dell'ambasciata israeliana per me rappresenta un problema - ha scritto- in questo momento in cui asono incastrate due milioni di persone... Venire a ...

Zerocalcare, no a Lucca Comics: "Il patrocinio israeliano è un problema" Collettiva.it

Zerocalcare non andrà al Lucca Comics: “Il patrocinio di Israele per me è un problema” Sky Tg24

“Senza troppi giri di parole: purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema”. Così Zerocalcare ha annunciato la decisione di disertare “Lucca Comics ...Il noto fumettista ZeroCalcare non andrà a Lucca Comics & Games in programma a Lucca dall'1 al 5 novembre 2023. Lo ha annunciato questa mattina, 28 ottobre 2023, sui propri profili social. Il motivo, ...