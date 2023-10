Gaza | Schlein | “Un errore non sostenere la risoluzione Onu sulla tregua umanitaria Non possiamo assistere a una strage di civili”

Lo ha detto la segretaria Pd , Ellyarrivando all'assemblea di Azione, Ellyospite di `Che Tempo Che Fa´ Domenica 29 ottobre 2023 sul Nove, e in streaming su discovery+, terzo ...

Gaza, Schlein: “Un errore non sostenere la risoluzione Onu sulla tregua umanitaria Il Fatto Quotidiano

Gaza, «nuova fase» di attacchi di Israele. Astensione all'Onu: per Meloni è «equilibrio», per Schlein «un errore» Domani

Roma, 28 ott. (askanews) – “Penso sia stato un errore per l’Italia non sostenere la risoluzione dell’Onu su una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia Spagna e Portogallo a votare a favore, chiam ...Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Io penso che sia stato un errore per l'Italia non sostenere la risoluzione dell'Onu per una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo" a votare a fav ...