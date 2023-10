Gaza e l' Ucraina ci mostrano un mondo diviso in due E noi siamo nella parte debole

Leggi su panorama

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’operazione militare delle Brigate Izz al-Din al-Qassam (il braccio armato di Hamas), dello scorso 7 ottobre che ha successivamente scatenato la guerra tra Israele e Hamas, passerà alla storia. Le ragioni sono molteplici; c’è lo smacco dell’intelligence e dell’esercito israeliano beffati dai terroristi, il Medio Oriente che verrà ridisegnato (Israele compresa), cosi’ come certamente cambieranno anche i rapporti di forza nel Golfo Persico. Iran e Qatar sponsor del terrorismo globale ed in particolare di quello palestinese, che si erano riappacificati a fatica con l’Arabia Saudita, stanno creando un danno enorme a Ryad che per il suo progetto “Vision 2030” guarda all’Occidente ( Europa compresa), agli USA e anche a Israele come partner per gli investimenti. Il principe ereditario Mohammed Bin Salman ( MBS) almeno in apparenza, sostiene la causa palestinese tuttavia, il caos attuale ...