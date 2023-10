Garibaldi contro Beatrice | “La smaschero! Ecco che mi diceva in segreto”

Leggi su biccy

(Di sabato 28 ottobre 2023) La nomination ricevuta daLuzzi proprio non è andata giù a Giuseppe, che giovedì notte è sbottatola sua ex fiamma. Il gieffino dopo l’ultima puntata del Grande Fratello si è sfogato con Paolo Masella e Ciro Petrone ed ha sparato a zero suha dichiarato che la Luzzi inavrebbe sparlato di tutti gli altri concorrenti, anche di Heidi Baci.e il duro sfogo suLuzzi: “Pago tutta Italia per votare”. “Se adesso non mandano i video di cui parla con Alex faccio un putiferio, perché lui è convinto di quello che ha detto. Io passo per la persona sbagliata, ma io non sono lo sbagliato in tutto questo. Anzi la smaschero e dico tutto quello che mi ...