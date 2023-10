Formazioni ufficiali Sassuolo-Bologna | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 ottobre 2023), ledei due allenatori per il match in programma alle 15.00 Diramate ledi, match di Serie A in programma oggi alle ore 15.00.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta