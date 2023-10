Festa del Cinema di Roma 2023 | lo chignon sofisticato di Paola Cortellesi e altri beauty look

Riflettori spenti e sipario abbassato. Il tappeto rosso riarrotolato: laCinema di Roma è finita. La diciottesima edizione si è conclusa e Paola Cortellesi risulta essere l'attrice più premiata. La protagonista e, per la prima volta regista,film " C'è ancora ...

I protagonisti di "Mare fuori" sul red carpet della Festa del Cinema di Roma RaiNews

Festa del Cinema di Roma, i voti ai look sul red carpet, da Teresa Saponangelo a Noemi Sky Tg24

Delirio per il cast della serie evento Mare Fuori a Roma, per il doppio red carpet alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città dove vengono primi presentati in anteprima in ...Ad Alba Rohrwacher il premio miglior attrice per "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre. Miglior attore, Herbert Nordrum per "Hypnosen" ...