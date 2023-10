Festa del Cinema di Roma 2023 | arrivano i registi sul decimo red carpet

Leggi su velvetmag

(Di sabato 28 ottobre 2023) Decima giornata alladeldiche accoglie tantissime star come il cast di I limoni d’inverno, film di Caterina Carone. Così come altri celebricome Dario Argento e Paolo Sorrentino. Ad un passo dalla fine, ilreddelladeldiha coinvolto alcuni deipiù amati dagli italiani da Dario Argento, Re dell’orrore, a Paolo Sorrentino. Nel corso della giornata di venerdì 27 ottobre, il programma ha incluso un incontro del pubblico con il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, che alla kermesse ha presentato in anteprima la sua nuova serie televisiva Il camorrista. Crediti: Ansa – ...