Federica Pellegrini si lamenta di essere diventata una taglia 48 | è polemica

(Di sabato 28 ottobre 2023)si sta “allargando”. L’ex nuotatrice, in attesa della sua prima figlia, ha acquistato dei capi di misura più grande del solito per via della sua gravidanza. L’idea “infelice” è stata postare una foto sui social dove si “” di avere raggiunto la48. Nel post si vede la campionessa mentre si guarda allo specchio con un outfit casual: jeans, sottogiacca e giacca blu. “Volevo comunicarvi che è arrivato l’autunno e che oggi sono una48”, commenta. La didascalia è accompagnata da una faccina disperata. Apriti cielo!! Le follower più suscettibili non l’hanno presa affatto bene considerando il post dell’atleta offensivo per le donne che portano queste taglie nella loro vita quotidiana, pur non essendo incinte....