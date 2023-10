F1 | risultati e classifica FP2 GP Messico 2023 | Verstappen leader davanti a Norris e Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio delè andata in archivio all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Mexico City con il solito Maxa tutti, anche se con una superiorità meno evidente rispetto ad altri circuiti. Il fuoriclasse neerlandese della Red Bull ha fissato il limite in 1’18?686 nel time-attack con gomme morbide, facendo poi più fatica a brillare nella simulazione di passo gara. Distacchi minimi anche sul giro secco, con i primi 12 dellaracchiusi di fatto in soli sei decimi. Riscontri positivi per McLaren con Lando2° a 119 millesimi dalla vetta, mentre la Ferrari ha ben figurato con la terza piazza di Charlesa 266 millesimi. Sorprende il quarto crono di Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo a 269 ...