F1 | griglia di partenza GP Messico 2023 | prima fila tutta Ferrari | Leclerc in pole davanti a Sainz

(Di sabato 28 ottobre 2023) Exploite seconda nelladel GP del, quartultima tappa del Mondiale di Formula 1, dopo le qualifiche. Primo il monegasco Charles(1’17?166), lo spagnolo Carlosa 67 millesimi firma la seconda posizione. Terzo il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull, +0?97), quarto Daniel Ricciardo (AlphaTauri, +0?216), quinto Sergio Perez (Red Bull, +0?257), sesto Lewis Hamilton (Mercedes), settimo Oscar Piastri (McLaren), ottavo George Russell (Mercedes, +0?508), nono Valtteri Bottas e decimo Guanyu Zhou, entrambi dell’Alfa Romeo.. Q1 – Max Verstappen (Red Bull) con il tempo di 1’18?099 ha chiuso in testa le Q1 del Gp del. Al secondo posto Oscar Piastri (McLaren) a 142 millesimi, terzo Daniel Ricciardo (AlphaTauri,+0?242), ...

La trasferta della F1 nel continente americano prosegue con il GP Messico. L'appuntamento in programma sul circuito Hermanos Rodriguez è particolare per via dell'altitudine elevata: l'autodromo è ...

Ferrari conquista la prima fila nelle qualifiche del Messico: pole di Leclerc davanti a Sainz, Verstappen (investigato) e un super Ricciardo ...Sul circuito Rodriguez la pole position è di Leclerc, che sarà affiancato in prima fila da Sainz; Verstappen scatterà terzo affiancato da uno strepitoso Ricciardo ...