F1 | Charles Leclerc soddisfatto | “Abbiamo fatto ciò che avevamo pianificato”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023)ha disputato un buon venerdì di prove libere sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il monegasco ha chiuso in quinta posizione la prima sessione e in terza il secondo turno di libere: buone indicazioni per la Rossa sono arrivate anche per quanto riguarda il passo gara, soprattutto all’inizio dello stint per il numero 16. Queste le sue parole dopo la prima giornata in pista nel Gran Premio del Messico: “È stata una giornata positiva, in cui siamo riusciti a provare tutto quello chetestato tutte le mescole e lavorato sulla messa a punto, anche se essendo solo venerdì penso ci sia ancora del lavoro da fare per la qualifica e per la gara. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per fare passi avanti domani“. Un...