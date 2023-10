“Esperienza gay | ma non carnale” Ahó Favino | facce ride

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Alexa, perché hanno tutti la mania di essere fluidi?”. “Per durare”. “E perché tutti vogliono durare?”. “Per essere fluidi”Vi abbiamo trasmesso: orizzonti della scienza e della tecnica artificièle e digitèle, disgazièti maledètti. Eh, sì: se ci pensi è curioso, ma non ne trovi mezzo che rinunci a definirsi sessualmente incomprensibile, tipo le tartarughe di Lino Banfi. È il nuovo comandamento woke che non risparmia sportivi, politici, cantanti, attori. E ti pareva se poteva mancare l’attore più inflazionato del momento. “Alexia, perchésta sempre in mezzo alle palle?”. “Perché rappresenta er Piddy”. E allora, nel magico splendore di Cinecittà, ecco a voi la fluidità ben temperata di Pierfrancy: starring, costarring The Piddy. Che uno dice: chemmenefregamme: sbagliato: Little Fava cammina nel senso della storia, un po’ post e un po’ pop ...

...con lei della docuserie paranormale per Hulu Living for the Dead (su cinque acchiappafantasmi... Un'a dir poco raggelante, ma Kristen Stewart ha evidentemente un canale privilegiato con l'...

L'orgoglio di essere Simone – Informare un'H Informare un'H

Adozioni coppie omosessuali. Gli Ordini degli psicologi scrivono al ... Quotidiano Sanità

Raccontando la sua esperienza, poi, Pierfrancesco Favino spiega anche che cosa c’è di diverso tra l’omosessualità sul set e nella realtà: «Era un tempo in cui se sentivi un’emozione per un uomo ti chi ...Questa volta si parla di un uomo anziano. L'attore torna sull'argomento per rispondere a una domanda di un giornalista.