Esce Il Mio Miglior Nemico di Benji | viaggio verso l’accettazione di sé

(Di sabato 28 ottobre 2023)Il Miodi, l’ep disponibile da venerdì 27 ottobre. Il progetto è stato anticipato dal singolo Sobrio, disponibile dallo scorso 13 ottobre. Sobrio parla di una mente che lotta contro se stessa e contro la dipendenza da sostanze e nel testo si parla del conflitto interiore di chi prova ad affrontare questi problemi mentre vive una vita turbolenta, e a volte autodistruttiva. Sobrio è estratto dall’ep Il Mio, che lo stessoMascolo ha raccontato. “Il mio” sono io – spiega– Nella gioia e nel dolore, l’unica persona che è stata in grado di farmi del male o salvarmi, sono io. In questi anni mi sono amato alla follia e odiato a morte, e la fama, il ...

Ho poi frequentato una scuola di cinema ma ho iniziato dal set, aavviso un passaggio ... E alla fine, dopo ore,fuori il volto di Matilda De Angelis. La vidi, la chiamai subito " lei suonava, ...

Laura Pausini: "Anime Parallele è il mio messaggio d'amore" Sky Tg24

Laura Pausini, Anime parallele: «Il mio album nato durante la pandemia» ilmattino.it

Roma, 28 ott. (askanews) - I legami tra politica, criminalità e Vaticano che governano Roma tornano protagonisti in 'Suburraeterna', otto ...Al centro Paolo VI parla del suo ultimo libro davanti ad una folta platea con tanti ex Cl. A metà novembre finirà di scontare la pena a 5 anni e 10 mesi confermatagli dalla Cassazione per il reato di ...